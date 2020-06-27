受新冠肺炎疫情影響，職缺大縮水，網友發文表示，學弟投62封履歷，卻連一個回覆都沒收到，實在很慘，但網友看完學弟的「科系」後，不禁大嘆「今年超難找」，也有人精闢點出，他求職失敗的關鍵因素。

PTT上網友發文分享，觀光系的學弟打電話來說，寄了62封履歷出去，結果一個回覆都沒收到，從補習班助教、業務員、飯店訂席、證券約聘到旅行社線控，通通都沒下文，因此想請原PO給點建議，但他毫無頭緒，因此想求助大家幫忙。

網友一看到學弟就讀的科系就直說，「觀光系今年超難找，員工不要裁就偷笑了」、「今年真的不好找」、也有人分享，「職缺至少有一半是假的， 擺一二十年當廣告」、「平均要投160封才能找到一份工作」。

另外有網友指出，原PO學弟投履歷的範圍，實在是太廣又太雜了！這樣亂丟履歷，又不看工作職務說明，其實很容易就被刪掉，因為你亂丟一通，他沒回你剛好而已，海投的失敗率很高。

(中時電子報)