篤信天主教的吳益政說，18年前首次參選議員，就是在武廟一連擲出6個聖筊。（林宏聰攝）

民眾黨主席柯文哲27日一早陪高雄市長補選參選人吳益政前往高雄武廟參拜關聖帝君，篤信天主教的吳益政說，18年前首次參選議員，就是在武廟一連擲出6個聖筊，「從參與政治開始就有很好的起源」；柯文哲強調，據各方面觀察，吳益政是3個參選人中最好的人選，民眾黨多元開放，只要是人才就推薦。

柯文哲與黨籍立委蔡壁如、張其祿今早7時左右，陪同吳益政到俗稱「武廟」的高雄關帝廟參拜，原本幕僚未安排受訪，看到在場記者守候，柯文哲臨時在媒體鏡頭前推薦吳益政是「高雄3個候選人中最好的」，但或許不擅長稱讚人，柯P趕緊推推旁邊的吳益政：「你要不要自己說一下？」

吳益政說，這十幾年他協助推動基層教育，附近的中正國小、大仁國中棒球隊、國樂團、韻律操等活動，只要沒錢就來找關帝廟幫忙，主委黃富濃幾乎有求必應，最近台灣疫情多，天災、人禍也多，所以特別來關帝廟祈求風調雨順、天佑高雄。

吳益政透露，他篤信天主教，一般沒有擲筊的習慣，但18年前他首次參選議員，朋友帶他到武廟拜訪廟方，當時曾試著擲筊看看，沒想到一連擲出6個聖筊，讓他的從政之路一開始就有好兆頭，並從此和武廟結下不解之緣。

媒體問柯文哲，最近頻頻與親民黨地方選將合作，未來2個政黨是否考慮合併？柯P尷尬強調，彼此還是獨立的存在，但多元開放是民眾黨最大特色，從來沒把政黨顏色、意識形態當成重要考量，像台北市副市長剛好分屬國民黨、民進黨、親民黨背景，也分別來自台北、台中、台南，「台灣就這麼大，為什麼老是要分藍綠？只要是人才我們就推薦，只要是人才我們就使用！」

(中時 )