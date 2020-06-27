1名住在高雄的葉姓單身女子，因羡慕周遭好友借精生了可愛混血美娃，與胞弟及弟媳商量後，說服胞弟捐精，請他到烏克蘭找了代理孕母，條件是孩子出生後必須讓她辦理收養手續。後來烏克蘭代理孕母果然生了1對漂亮可愛雙胞胎女娃，不料胞弟卻因混血娃太漂亮可愛，反悔不願送養，姊弟因此翻臉對簿公堂，結果葉女被高雄地院判敗訴，落得人財兩失。

據了解，葉女說服胞弟捐精後，請弟弟與弟媳到烏克蘭與診所簽約，捐精找代理孕母，期間包括醫療費用、機票與食宿所有費用，全由葉女買單，唯一條件是，孩子一出生就要帶回台灣，無條件讓他辦理收養手續。

不料，弟弟見雙胞胎太可愛想自己養，還將小孩帶走，拒讓胞姐申請撫養權，姐姐得知後立即前往弟弟家中理論，談判中弟弟態度強硬，還禁止親姐不能探望將雙胞胎，姐姐氣憤提出告訴。

葉女決定提告民事返回不當得利訴訟，要求賠償相關費用共447萬5851元，但葉女的弟弟與弟媳反駁，當初確實為圓葉女心願答應捐精，但此舉違反公序風俗，契約並無約束力，相關費用僅是葉女為個人利益而出，不能說是不當得利。

法院認為，葉女將嬰兒商品化，已經嚴重損害人性，也損害葉女弟弟一家人的親權，有違社會道德觀，且葉女等人的行為，已經違反人工生殖法，因而認定契約無效，即使葉女的弟弟拒絕讓出雙胞胎撫養權，也不構成債務不履行或不給付，無須負賠償責任，判決葉女敗訴。

(中時電子報)