大陸復旦大學特聘教授、大陸國際法學會副會長張乃根27日在中共黨媒《人民日報》撰文指出，新冠肺炎疫情在美國暴發以來，美國一些政客奉行政治私利高於一切，漠視本國人民的生命安全和身體健康。為推卸責任、轉移視線，他們慫恿、縱容美國一些人挑起嫁禍於人的惡意訴訟。此類惡訴完全違背《聯合國憲章》明載的「各會員國主權平等之原則」，與國際法院確認的「國家的司法豁免權」和「不干涉他國內政」等習慣國際法格格不入。

美媒報導，共和黨人施密特以美國密蘇里州總檢察長名義向該州聯邦法院起訴，以主要來自媒體的資訊為所謂證據，羅織各種匪夷所思的不實指責，企圖追究所謂「大陸製造、傳播新冠病毒」的責任。

文章指出，美國國內惡訴不值一駁。但針對此類披著所謂法律外衣的惡訴，有必要從國際法上予以揭露：

一、一國法院無權管轄他國在其本國領土上實施的任何國家行為：這是現代國際法問世以來作為調整主權國家間關係的一項重要的習慣國際法。大陸在本國領土上為識別新冠病毒和抗擊疫情採取的一切必要措施，均為習慣國際法上的主權國家在本國領土上實施的任何國家行為範疇。任何他國無權說三道四，任何他國法院對此無任何管轄權。

二、一國立法無權凌駕於「國家的司法豁免權」這一習慣國際法：目前美國聯邦法院在處理外國國家的司法豁免問題上，以其相關國內立法凌駕於習慣國際法之上。顯然有悖於國際法院在「國家的司法豁免案」中確認的相關習慣國際法優先於有關國家立法的基本原則。

三、美國法院無權干涉中共在大陸政治制度中的領導地位：美國國內惡訴不僅對中共領導大陸人民奮力抗擊疫情肆意抹黑，而且妄稱中共不屬於國家主權豁免的物件。暴露出美國一些政客極端仇視中共和大陸政治體制的醜惡嘴臉。這種冷戰思維主導下的國內惡訴居然還披著所謂「合法」外衣，豈不知已完全站在國際法院所確認不干涉原則的習慣國際法之對立面。

文章總結，美國國內惡訴違背一國法院無權管轄他國在其本國領土上實施的任何國家行為之習慣國際法，其所依據的《外國主權豁免法》違背一國立法無權凌駕於「國家的司法豁免權」這一習慣國際法。美國法院無權干涉中共在大陸政治制度中的領導地位，妄稱中共對包括抗疫在內的領導不屬於國家主權豁免，這完全違背「不干涉他國內政」的習慣國際法。

(中時 )