台中市政府斥資千萬元改造望高寮夜景公園，歷經5個多月施工，端午節連假期間重新啟用，萬家燈火的美景卻引來飆車族，還有騎士以「翹孤輪」耍帥，擦撞汽車涉肇逃。台中市第四警分局表示，從5月16日迄今，取締交通違規近300件，盼杜絕聚眾飆車，讓民眾留下美好回憶。

市府指出，望高寮公園是台中首座以夜景觀賞為主題的特色公園，地處大肚山上，由公園高點可眺望台中夜景，媲美「台北陽明山」、「日本函館」，建議民眾午後欣賞落日夕陽，華燈初上可享受夜景。

暑假將屆，因應夏日入夜後，防範望高寮成為青少年聚集滋事場所，警方嚴陣以待，第四分局針對該場所周邊於每周五、六日等重點期間實施淨化交通，取締危駕、噪音及改裝車輛、靜城專案，及防止青少年聚眾鬥毆等專案勤務。

警方表示，1個多月來，在望高寮取締交通違規達295件，其中超速139件、無照駕駛66件、改裝車身部件79件、不依規定駛入來車道4件、不服稽查取締3件、違規停車2件、號牌汙穢1件、註銷車輛1件。

查處危險駕車等共10件，包括告發危險駕駛5件、公共危險罪移送3件、查獲偽造文書1件1人。警方呼籲民眾，望高寮不是這樣玩的，來看浪漫夜景，不要想耍帥、耍快，危及用路人安全，將付出重罰代價。

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(中時電子報)