The NBA restart full schedule: pic.twitter.com/lvBDUFSYOl — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 26, 2020

NBA、NBA球員工會與迪士尼世界27日共同公布了本季復賽賽程，在7月31日重新開打首日，除了上午6點30分排出「爆鞋哥」錫安威廉森領軍鵜鶘出戰爵士，更在9點上演最受歡迎的洛杉磯內戰，也就是湖人、快艇兩大爭冠熱門球隊的對決！

在復賽首日就排出這兩場備受關注的大戰，可以看出NBA的用心，畢竟鵜鶘對上爵士，除了可看錫安威廉森轟炸籃框，更能觀察身為NBA前兩位確診新冠球員，也就是戈貝爾、米契爾兩大爵士主力之間關係，到底是否真的有所恢復？

甚至湖人遭遇快艇之戰，更被譽為今年西區冠軍賽提前上演戲碼，「小皇帝」詹姆斯屆時到底可以帶領怎樣的陣容，面對擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治的快艇，這也是兩隊本季第4次對決，在前3次遭遇當中，快艇取得2勝1敗優勢。

至於復賽之後的全美直播場次，理所當然是由湖人7場最多，接下來是塞爾提克的6場，快艇、公鹿與鵜鶘的5場，金塊、火箭、暴龍與爵士的4場，最可憐的還是巫師、太陽兩支目前排名分居東、西區最後球隊，竟然連1場都沒排到。

(中時 )