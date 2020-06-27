端午連假第三天的上午，國五及雪隧「意外」沒有湧現大量的北返車潮。 （坪林交控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

端午連假倒數第二天的上午，國五、蘇花改出乎意外地沒有湧現大量的北返車潮，國五、雪山隧道相當順暢，一路都至少保持在60公里以上的時速，讓坪林交控中心值班人員大感意外；蘇花改也是一樣，交通一路順暢，但不排除在中午大家用過餐之後，北返車潮就會大舉出籠。

坪林交控中心副主任唐偉文表示，國道五號前一天（26日）已經出現不少北返車輛也造成交通壅塞現象，但過了午夜12點之後車潮就順利紓解，原本預估今（27）日從清晨開始北上車道就會湧現大輛車潮，但監測結果卻是出人意料，到了上午8點半，北上車道依舊十分順暢。

唐偉文表示，不排除大家還在吃早餐，甚至要等到用完午餐之後才會開車上路，因此可能中午過後國五及雪隧就會出現交通擁擠現象，因此也要提醒民眾，今天下午2點開始將實施國五北上高乘載管制。

蘇花改部分，今天上午的車流量並不大，都能保持正常的行車速度，四區工程處交管中心主任陳國正表示，依照過去的連假經驗，中午過後蘇花改就會湧現北返車潮，以這次連假前兩天的車流南下北上的狀況，粗估還有大約3萬輛的出遊車潮留在花蓮端，民眾除了行駛蘇花改，也有可能會選擇已經通車的「南迴改」，一路從南部玩回家，還可體驗一下南迴改。

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(中時 )