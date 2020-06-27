新冠肺炎疫情趨緩，除了觀光業者趁著端午節連假衝業績，宜蘭捐血站也希望藉由民眾大舉出門的機會來個真正的「大補血」，宜蘭捐血站表示，因疫情逐漸穩定，醫院病患明顯回流，用血量也跟著上升，庫存血液量十分吃緊，呼籲大家踴躍捐血。

在疫情趨緩後，病患回流讓醫院用血量也大幅上升，宜蘭捐血站長蔡惠如表示，血液庫存量只剩下6天，接近嚴重缺血，而O型及A型血液更缺，只剩下5天庫存量。

蔡惠如說，在端午連假期間社團舉辦捐血活動意願較低，對於缺血窘境有如雪上加霜，宜蘭捐血站昨、今日與五結鄉畫框博物館和宜蘭食品公司合作，選擇人潮易聚集的羅東文化工場舉辦捐血活動，熱心捐血民眾各可獲贈畫框博物館門票與旺旺仙貝或雪餅一包，捐500毫升的民眾則可獲贈2份小禮物。

昨日首位完成捐血的民眾並非在地人，而是從台中組團到宜蘭旅遊的陳小姐，她出門旅遊不忘做公益捐血救人，也贏得眾人的掌聲。宜蘭捐血站隨後將在28日與正德社會福利慈善基金會合作，在羅東轉運站對面休閒廣場舉辦捐血活動，期盼能有更多人參與。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)