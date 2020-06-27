紅極一時的「斷食療法」號稱除了瘦身還能治百病，但沒有經過醫生指導就冒然節食、斷食，小心送命！大陸黑龍江省一名27歲李姓男子，因為迷信一名「氣功大師」的建議而決定節食70日，但卻在第54日身亡；氣功大師事後遭警方拘留，沒想到李男的母親竟稱氣功師的神通很厲害，「有點醒悟，但我還是有點信！」

綜合陸媒報導，李男考大學失利後情緒始終低迷、不穩定，體重也直線上升當130公斤，接受多次治療都沒有用，2017年經友人介紹前往鐵力市日月峽老年森林康養中心，一待就是2年。李父表示，李男這2年透過學習森林瑜伽、金剛經等，感覺病情有所好轉，李母為此還特地向安養中心負責人，也就是「氣功大師」劉尚林拜師。

安養中心。（圖／百度）

劉尚林建議李男節食70天來治病，李父說：「他說對孩子好，不吃飯、光喝水。」李男非常相信劉尚林，卻在第54天身亡。據《新京報》報導，李男在第51天開始有癡呆情況，身亡前還全身抽搐，死狀嚇人。李男伯父說：「起初是為了幫助他減肥、調養，到後期性質就變了，不是減肥了，聽說又是發功又是闢穀（吸食空氣）治病。」

李母在兒子死前接受採訪時說：「老師厲害，老師真有神通！說了你們也不信，就我們心裡想啥老師全知道，所以老師在我們每個人心中就是佛，我們都信任！」兒子死後李母再度接受訪問，記者追問她是否還相信劉尚林，她竟說：「我現在是有點猶豫、有點醒悟，但我還是有點信。」讓網友聽了也覺得不可思議，原來迷信的力量竟這麼驚人，就連至親喪命都無法讓人醒悟。

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(中時電子報)