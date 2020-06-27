日本女學生自台返日無症狀確診一事，讓標榜連73天無本土案例的台灣很尷尬，所幸女學生的接觸者123人採診全部陰性，而未繼續擴大感染。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥分析此案例有2個可能，醫學中心兒童急診科主任謝宗學認為，若她是偽陽性確診，檢驗烏龍皆大歡喜，這是最好的結局。

謝宗學昨在臉書粉絲頁《Dr. E 小兒急診室日誌》指出，日籍女學生在台灣疑似感染新冠肺炎事件，目前接觸者PCR檢驗全部呈現陰性反應，他得出2個簡單結論。

首先，若周遭接觸者的抗體測試也呈現陰性，大概就是偽陽性，檢驗烏龍皆大歡喜。第二，若周遭接觸者有任一人抗體測試呈現陽性，便表示過去曾經感染新冠肺炎，也指向日籍女學生曾經感染過但時間超過1、2 個月以上，更表示台灣社區中「過去」可能有新冠肺炎病毒潛伏，必須擴大範圍繼續疫調可能的接觸者。

謝宗學說，第一個是最好的結局，若是結果2也不用太恐慌，這是「過去1個月以前發生的事件」，但須小心有沒有繼續傳播到現在。最後，不管是哪一種結局，戴口罩、勤洗手、儘量維持社交距離的原則不會改變。

(中時電子報)