歐盟即將宣布7月1日後重啟邊境的開放名單，但如同先前外媒所透露，美國、俄羅斯以及台灣仍不在名單上，但如大陸等感染率較低的國家榜上有名。外媒認為，若歐盟允許陸入境卻排除美國，可謂直接打臉美國總統川普，但也恐怕增加激怒他的風險。

綜合《每日郵報》與《紐約時報》報導，歐盟官員26日已確認，歐盟開放名單中，仍將美國等數十個疫情高風險且控管不良的國家排除在外，而如阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞、烏拉圭、安道拉親王國、聖馬利諾、摩納哥、梵蒂岡等國在7月1日重新開放的名單上。而基於互惠原則，歐盟也對大陸開放。名單中並無包括台灣。

報導指出，這份名單已有多個駐布魯塞爾外交官員支持，但仍需經過歐盟會員國與高層最終決定，且各成員國也不一定完全遵守名單開放。歐盟官員於本周稍早前已表示，隨著美國疫情升溫，確診人數近日攀升速度較其他國家快，已透露即使美國是重要的觀光客來源，仍不太可能在最終開放名單上。

報導指出，歐盟的開放名單將每兩周更新一次，也意味著先前沒在首批開放名單內的國家，仍有機會進入安全名單中。歐盟官員指出，雖然歐盟是基於科學數據建立這份名單，也就是安全名單上的國家過去兩周內每十萬人的新增確診數，必須與歐盟相同或者更低，而歐盟在此一數據上為16、但美國則高達107；但歐盟官員指出，歐盟仍受到美國等其他國家的遊說，要求將其列入名單內。

此外，美國自今年3月起禁止歐洲旅客入境美國，而歐盟也於3月底宣布暫停多數國家訪客入境，但並未特別針對美國。如今歐洲疫情已穩定，不論是新增確診與死亡數都呈下降趨勢，但美國仍未對歐洲解除限制。

(中時電子報)