台中市西屯區西安街277巷4弄緊臨水湳經貿園區，多年來因圍牆阻隔，居民都要繞路才能通行；郭姓里民向市府建設局及市議員林祈烽陳情，希望能拆除圍牆方便民眾進出。林祈烽邀集西平里長廖建森、建設局官員等人會勘，建設局表示，確定將拆除圍牆，並重新施作路邊排水溝、無障礙斜坡道及增設路燈，預計6月30日開工，20個工作天即可完工通行。

民眾陳情說，西安街277巷4弄隔著一道矮牆與經貿園區凱旋八街相鄰，但這道矮牆不知何人所建，所處土地應屬未登錄地，在經貿園區道路陸續開通後，附近居民因有通行需求，曾拆除部份圍牆以供機車通行，也因民眾自拆圍牆，導致圍牆缺口磚塊鬆動，擔心未來有公安疑慮，希望市府可以將該圍牆拆除，方便民眾出入，也不會有公安意外發生。

林祈烽表示，他邀集立法委員張廖萬堅服務處主任蔡明燉、西平里長廖建森、郭姓陳情人及建設局養護工程處官員到場會勘，確認這道圍牆有公安疑慮，也妨礙民眾通行，應打通該巷道，方便民眾進出。

建設局表示，圍牆移除後，將在227巷4弄進行路面改善工程，包括重新施作路邊的排水溝、設置無障礙斜坡道，並增設路燈，工期約需20天左右，預計6月30日可進場施工；完工後除可讓周邊交通更便利外，排水系統亦將一併改善，而增設的無障礙斜坡道也可供用長輩及身障朋友安全通行。

林祈烽強調，建設局近兩日將會張貼施工通知單並通知里長等相關單位，請附近里民要多配合交通引導，注意行車安全。

(中時 )