NBA與NBA球員工會27日共同宣布，他們已敲定一個全面性的復賽計畫，除了包含嚴格的健康與安全協議，以及確定將於ESPN廣闊世界體育綜合園區開打，更將採取集體行動因應近日種族歧視事件，也就是積極推動「BLM(黑人的命也是命)」運動！

目前NBA跟長年合作夥伴迪士尼世界已經達成協議，將位居奧蘭多迪士尼世界內的廣闊世界體育綜合園區3座球館(the Arena、the Field House與Visa Athletic Center)，當作所有復賽的承辦場地，屆時將有22隊參加，且不開放觀眾入場。

至於NBA與NBA球員工會共同制定的健康與安全協議，將用在管理復賽方面上，這項協議是徵詢過公共衛生專家、傳染病專家與政府官員意見後制定，藉以因應新冠肺炎相關風險，且注意球員、教練、官員與工作人員的安全與健康。

「我們已跟球員工會合作建立一個復賽計畫，將健康與安全放在首位，保持競爭公平，且為解決社會公平問題建立平台，」NBA總裁席爾佛說，「我們很感謝迪士尼世界讓復賽成為可能，也感謝公共衛生專家與傳染病專家幫忙制定全面醫療與保護協議。」

(中時 )