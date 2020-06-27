中國大陸海軍正迅速發展全球戰力，而未來印度洋可能成為他們執行軍事任務的關鍵區。

《富比士》（Forbes）雜誌26日的分析指出，要是中方潛艦真的在相關水域出沒，尤其可能產生戰略影響力。從北京的角度來看，這將維護在任何戰爭中容易受攻擊的重要航道。如果真是這樣，那許多國家的海軍當然都會擔心。而其中最憂心的，主要是目前在南亞擁有最大潛艦隊的印度。

北京擴張海軍令人憂心在全球都是熱門話題，而美國海軍正逐漸將重心轉向亞洲。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日在布魯塞爾論壇（Brussels Forum）視訊會議中便說，「中共是印度與其他亞洲國家的威脅」。他並強調，美方要確保軍隊適當部署，以對抗解放軍。

雖然北京提出廣泛的領土主張，但注意力大都還是集中在南海。雖然一般認為，印度洋戰區似乎不那麼受關注，起碼在大眾眼中是這樣。不過，對印度而言，這話題看來卻很真實。在和平時期，解放軍潛艦應該是從麻六甲海峽進入印度洋。如果這從水上進行，就會顯得很醒目。北京若要傳遞訊息，或許仍會這樣做。

解放軍在印度洋演習

而在戰時，中方海軍可能會從巽他海峽（Sunda Strait），或是龍目海峽（Lombok Strait）悄悄進入印度洋。相對於流經新加坡的麻六甲海峽，從另外兩條航道進入印度洋的好處之一，在於中方潛艦能到東印度洋的深層海域，可以比較神不知，鬼不覺地航向目標。雖然巽他海峽是最短的捷徑，但東端卻很淺，因此較深的龍目海峽可能會較受中方潛艦青睞。

(中時電子報)