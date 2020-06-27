夜市內的攤商都是台中購物節優惠合作店家，購物節消費金額3倍計。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

逛夜市除可參與票選，還可兌換3倍抽獎機會。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

第二屆「2020台中購物節」將於7月1日展開，台中市政府經濟發展局為推廣夜市美食小吃，加碼推出「2020食尚台中。夜市人氣美食大賞」票選活動；7月1日至31日完成投票即有機會將iPhone 11 Pro、SAMSUNG 43型4K HDR智慧連網電視、iPad 7平板電腦等超過百項好禮帶回家，歡迎民眾踴躍投下神聖的一票。

經發局說明，2020台中購物節首站即是「2020食尚台中。夜市人氣美食大賞」票選活動，參與票選活動的9場夜市，包括逢甲夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、太原觀光夜市、旱溪夜市及大慶夜市(小旱溪夜市)，攤攤「食」力堅強，民眾用Line帳號登入投票網站( https：／／ya7vote.com.tw／ )註冊會員，即可投票。

經發局指出，夜市內的攤商都是台中購物節優惠合作店家，購物節消費金額3倍計，因此逛夜市除可參與票選，還可兌換3倍抽獎機會，提高中獎機率；如獲選為十大人氣美食攤商，經發局會於台中購物節第6大主題「台中實在好味道-美食首都」8月21日至31日期間，舉辦「半價美食促銷活動」，歡迎大家一起來台中吃美食、拿大獎。

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