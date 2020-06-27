高雄市長補選，藍綠白都推出各自的候選人登記參選，形成「三腳督」的局面。對此，資深媒體人尚毅夫表示，如果國民黨推派的高雄市議員李眉蓁民調一直穩居第三的話，前高雄市長韓國瑜就可能出來幫忙拉到第二。

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》上表示，韓國瑜出不出來的關鍵，不在於這場選戰國民黨要不要贏，如果民調一直出來，李眉蓁是第三的時候，韓國瑜是有能力把李眉蓁拉到第二名。所以韓國瑜的關鍵是在當李眉蓁淪落老三時，把李拉到第二而已。

這時候主持人謝震武表示，如果李眉蓁真的民調第三，為什麼韓國瑜就一定要出來幫這個忙？尚毅夫表示，沒有說韓國瑜一定要幫忙，他是說如果李眉蓁民調掉落到第三，韓國瑜出來會拉到第二。但是相對也會把前行政院副院長陳其邁的票數在往上拉。

尚毅夫直言，韓國瑜的唯一優勢，就是出來可以避免讓李眉蓁淪落第三，確保老二的地位。

(中時電子報)