人間有愛，社會有溫暖！一名86歲老伯獨自坐在台中市西屯區大鵬路邊，面露無助神情，路過的民眾發現後立即報案，員警到場關懷，向阿伯說「我帶你回家！」聽到員警這句暖心的話語，老伯激動地向員警道謝，發現老伯從午後就沒有進食，先請老伯回派出所內休息，提供飲食讓果腹，也連絡他的女兒，接父親平安返家。

台中市警察局第六分局何安派出所員警李俊徵、楊建龍，日前獲報在大鵬路上有位迷途老伯，員警到場見該名老伯疑似受到驚嚇，身體並微微顫抖，員警上前關懷表示，「阿伯

，我帶你回家！」並從該老伯的頸上掛牌得知該嚴姓老伯姓名。

警方通知他的女兒到派出所時說，父親患有失智症狀，於下午三時從自家外出後便不見人影，已尋找多時並報協尋，家屬感謝員警熱心幫忙，讓其父親能夠順利平安返家。

警方呼籲民眾，家有一老，如有一寶，除平時多關心家裡長輩外，若有失智症狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心索取「愛的手鍊」，讓有走失之虞者，能盡速順利返家團圓。

(中時 )