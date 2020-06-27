自來水延管工程施工後，常影響既有路面平整性，在市長盧秀燕指示下，台中市政府經濟發展局斥資1.1億元，分三期工程投入自來水延管後的路面復平工程，橫跨12個行政區，總長50公里；今年10月底前將先完成第一期工程18.4公里，明年初全數完工，讓台中道路更平整。

經發局指出，市長盧秀燕重視城市路面平整，動支去年度第二預備金5000萬元、今年度預算6000萬元，共1.1億元，投入自來水延管後的路面復平工程；目前正啟動第一期工程，範圍包含清水、潭子、霧峰、大甲、大安、外埔及豐原等區。

經發局表示，清水區已於6月初開始施作，目前工程進度約55％，預計7月中旬完成；豐原區預計7月中旬開始施作，霧峰、潭子、大甲、大安、外埔等區預計8至10月陸續施作，10月底前全數完成，第一期工程總長約18.4公里。

經發局強調，第二期工程包含大甲、大安兩區其餘道路，總長約19.6公里，預計8月施作、年底完工；第三期工程包含烏日、大雅、神岡、新社、后里等區，總長約12公里，預計9月施作、明年初完工。

(中時 )