「我永遠忘不了，整個急診室裡到處都是尖叫聲、哭吼和救命的呼喊，那就好像是『人間地獄』！」慈濟醫院的ICU護理師林婷回想起五年前八仙塵爆的那一晚，情緒依舊無法平復。「每個送進來急診室病患都是最嚴重的，燒燙傷面積都是70到90%。」其中有一名年輕妹妹，狀況非常不樂觀，已經放置葉克膜，瞳孔也放大，醫護人員研判，這名病患可能只剩下幾天生命了…

《中時電子報》推出八仙塵爆5周年特別報導，透過專訪內容要帶大家走進6月27號那一晚的急診室。林婷擔任ICU護理師已經超過13年，遇過許多不少令人難以解釋的狀況，其中一件令她印象深刻的，就是這名全身燒傷面積高達80%的年輕女孩。「雖然我們認為她可能快不行了，但家屬就是不放棄，尤其是她有一個很愛她的哥哥，幾乎天天抱著吉他，透過視訊彈著五月天的『憨人』給她聽。」為什麼要彈憨人呢？哥哥說，希望妹妹能夠像這個「憨」字一樣，勇敢地挺過這一次生命難關。或許是哥哥的誠意感動上天，說也奇怪，原本生命跡象不穩的妹妹，一星期後瞳孔竟然慢慢縮小，最後完全康復，現在生活作息一切正常，甚至還當起網紅展開新人生。

白衣天使急診回憶錄 尖叫哭吼猶如人間地獄 （攝影／范佐意）

林婷說，他始終相信愛的力量無限大，「親情」真的能夠喚醒病患！經歷了無數病患和家人生離死別，他說有些重病患者心跳可能只剩下50、60，但就是不願意離開，醫護人員就會趕緊連絡家人，和病患喊話「你再撐一下，他快到了」，等到家屬真的來到病床前，一叫「爸爸」或「媽媽」，他的心跳才會慢慢地停止，離開人世，所以他相信真的有「彌留」這件事，更體會到了人生無常，必須把握當下的意念。

白衣天使急診回憶錄 尖叫哭吼猶如人間地獄 （圖／林婷一下吧 icu護理師）

雖然在醫院看盡了生老病死，經歷了無數生離死別，但林婷直言，有時候還是不太能夠釋懷「和人道別」。他曾在醫院照顧一位老人家一兩個多月，最後還是不幸離世，林婷滿心不捨，但後來過世的老太太竟然托夢給他，親自跟他道謝那段時間的照顧，讓他覺得很感動。現在林婷依舊堅守在崗位上，用自己的專業繼續照護需要關懷的病患們！

(中時電子報)