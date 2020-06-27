國民黨前主席吳伯雄步履蹣跚，進入靈堂致意。（袁庭堯攝）

前立法院長王金平抵達靈堂致意。（袁庭堯攝）

前高雄市長韓國瑜特地南下致意。（袁庭堯攝）

民眾黨主席柯文哲及高雄市長補選參選人吳益政到場致意。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁到場致意。（袁庭堯攝）

中華統一促進黨白狼到場致意。（袁庭堯攝）

韓國瑜細數許崑源生前事蹟。（袁庭堯攝）

許崑源家屬及遺孀林絲娛。（袁庭堯攝）

高雄市前議長許崑源27日上午出殯，政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行。韓國瑜特地上台闡述許崑源一生貢獻及故事，國民黨主席江啟臣也率眾替許崑源骨灰覆上黨旗。

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、前黨主席吳伯雄及朱立倫等人也到場致意。

韓國瑜細數許崑源生前事蹟，強調其對朋友充滿義氣，遇到不合理的事情充滿霸氣，對於高雄未來的發展充滿正氣。

「蒼天不忍，嗚呼哀哉！」韓國瑜說，許崑源生於勞工節，也註定他為市民勞碌的一生。生於高雄，亡於高雄，許崑源終其一生未離開高雄。

韓國瑜表示，許崑源雖然被外人稱作「霸氣議長」，但始終笑罵由人，服務、問政霸氣以人民福祉、關懷弱勢為優先，值得台灣政治人物謹記在心。許崑源綽號「奧援」人如其名，選民只要有需要，他都會幫忙。在妻兒面前也常說「有家真好，有你們真幸福！」

韓國瑜說，許崑源從無黨籍到國民黨籍，從議員到議長，監督市政以高雄市民權益、建設為優先，政黨顏色擺旁邊，這份堅持讓他贏得人心。也在高雄的土地上寫下傳奇，留下許多永恆建樹，例如挽救高雄捷運停駛危機、揭發楠梓污水廠弊案、慶富案真相、氣爆案弊案等等。

許崑源遺孀林絲娛表示，將成立「許崑源安心基金會」關懷弱勢，永續許崑源對社會的關愛，也呼籲社會大眾加入行善的行列，公祭典禮上也率先捐給5個社福單位、每家10萬元。

公祭結束後，靈車將送許崑源的骨灰前往佛光山安置，途中會特地遶行至市議會，議會全體員工及藍綠議員將夾道為其送行。

(中時 )