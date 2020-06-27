高雄將在今日舉行同志大遊行，而台北市長柯文哲卻在昨晚於臉書上發出一篇貼文，指出自己在2018年的同婚公投中投下廢票，至今有許多人不理解，但他指出，「廢票不廢」，因為他認為這些普世的人權價值並不應該用投票來表決。

柯文哲表示，他在這個議題上投廢票的原因很簡單，原因很簡單，因為「價值」與「人權」議題，不該用投票，來比大小、拚輸贏，應該有更好的方式解決衝突，而不是擴大衝突。

但執政的民進黨所選擇的並不是確實利用立法權，給予人民應有的權利；反而勇公投，把少數人的權利交給佔據多數的異性戀者做選擇，怎麼公平？這也讓原本應該透過公開辯論、理性討論的制度，失去其應有的價值。更荒謬的是，當社會因此出現對立後，同婚公投案未過，但政府最後也沒有尊重公投結果。

「所以我投了廢票。」柯文哲指出，對於同志、性別議題，柯承認他的知識還太少，但對於「人生而平等」的主張，他堅定支持。

(中時電子報)