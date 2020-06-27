台中市政府員工餐廳及便利商店共襄盛舉，加入優惠商家。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

第2屆台中購物節7月登場__市府員工餐廳、便利商店消費3倍計。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「防疫要做，生活要過！」2020台中購物節7月1日到8月31日將登場，只要在台中消費購物滿500元即有機會抽中蛋黃區精品豪宅、汽車、現金等大獎，有房有車又有現金；台中市政府員工餐廳及便利商店共襄盛舉，加入優惠商家，歡迎民眾相揪來市府，消費金額3倍計，天天抽獎項。

秘書處長顏迺倫說，市府為提供洽公民眾及市府同仁便利的供餐服務，於台灣大道市政大樓惠中樓地下1樓、10樓及陽明市政大樓地下1樓設置員工餐廳，並透過公開招商委外經營；目前共設有9個餐飲櫃位，葷、素食自助餐、中日式套餐、麵食水餃、果汁飲料等，提供餐點多元且各具特色，物美價廉，吸引不少附近公司員工前來用餐。

台灣大道市政大樓文心樓1樓的統一超商(7-11)新市政門市，在台中購物節期間，加碼另舉辦消費滿200元抽獎活動，獎品包括高級電腦包、不沾炒鍋、氣炸鍋、寵物座墊、三明治機、禮券、咖啡等多項好禮(獎項依店家現場公告為準)，預計8月3日及9月1日抽出獎項，歡迎踴躍參加。

顏迺倫表示，疫情趨緩，大家逐漸恢復日常生活下，隨著第2屆台中購物節活動，可帶動人氣、振興買氣來復甦經濟；市府員工餐廳各個櫃位及便利商店全數加入優惠商家，民眾可上網(https：／／www.taichungshopping.tw／ )登錄參加抽獎，週週送大獎，只要參加，就有機會抽中千萬豪宅、房車、電動機車等大獎。

秘書處強調，優惠商家還有「點數三倍計」利多，登錄參與抽獎的消費金額立即變成三倍，中奬機會也增加，歡迎民眾踴躍參與。

(中時 )