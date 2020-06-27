就在NBA公布完整復賽賽程後，身為電視球評的前NBA球員帕金斯隨即發推，「看得出來NBA想讓錫安威廉森與鵜鶘排在西區第8，繼續呀！」話中明顯說出聯盟想讓較具話題性與競爭力的鵜鶘晉級季後賽想法，甚至帶有陰謀論的味道。

其實帕金斯的懷疑並非沒有依據，攤開NBA最新公布的鵜鶘8場復賽賽程，分別遭遇爵士(西區第4)、快艇(西區第2)、灰熊(西區第8)、國王(西區第11)、巫師(東區第9)、馬刺(西區第12)、國王與魔術(東區第8)，光是國王就碰上兩次。

等同「爆鞋哥」錫安威廉森領軍的鵜鶘，除了前兩場遭遇實力比較強勁的西區球隊，剩下6場復賽對手，實力可能都略遜鵜鶘一籌，特別是碰上兩次的國王，才剛爆出3名球員感染新冠肺炎，等到復賽之後，還不知道能用怎樣陣容應戰。

其實當初NBA在訂定復賽計畫時，就已傳出聯盟考慮一定要讓鵜鶘參加復賽，才會做出22隊參加的結論，但這也是看在錫安威廉森所擁有的球星魅力或光環，如今再次傳出聯盟想讓鵜鶘晉級季後賽的陰謀論，或許外界也無須太過意外。

(中時 )