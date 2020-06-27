港版國安法實施在即，美國國務卿蓬佩奧當地時間6月26日表示，華府會向損害香港高度自治及人權的中國官員實施入境限制。對此，陸駐美大使館發表講話稱，中方堅決反對美方的錯誤做法。奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

大陸駐美大使館表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預，國家安全立法是中央政府的權力和責任，也是國際通行實踐，涉港國安立法針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動，只會使香港擁有更加完備的法律體系和更加穩定的社會秩序，有利於維護「一國兩制」和香港長期繁榮穩定。

使館稱，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》，隨著1997年香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢，美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

使館稱，奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政，中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

(中時 )