歡迎大家來體驗拍片。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

高中職生、大專生與社會人士都可參加。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

為培育在地影視人才，中台灣影視基地將於7月6日至8月28日開辦「2020中台灣影視基地 電影攝影營」，邀請第一線影視專業人才擔任營隊講師，包括電影《美麗在唱歌》曾獲坎城影展「金棕櫚會外獎」的資深攝影指導蔡正暉、長期擔任導演侯孝賢的電影燈光指導譚紀良等，更結合全台頂級的專業片廠，6梯次課程即日起受理報名，歡迎踴躍參加。

OT營運廠商中影八德公司表示，「2020中台灣影視基地 電影攝影營」是中台灣影視基地開設的第一個電影技術培力課程，課程特色包含拍攝能力與基礎知識應用、片廠場景搭建實作練習、專業設備人員協作教學、拍攝專業點評等，適合無經驗、想要認識拍片製程的高中職生、大專生與社會人士，結束後將發予結業證書。

中市新聞局表示，中台灣影視基地除與台中在地朝陽科技大學、亞洲大學簽署產學合作計畫，更接待北、中、南各地在校師生至影視基地參觀，加深在地影視人才教育力度。今年暑假期間開辦「2020電影攝影營」匯集全台最頂級的影視設施，及一流業界人才，期培育更多影視技術人才。

新聞局強調，「2020中台灣影視基地 電影攝影營」將於７、８月舉辦6個梯次的營隊課程，提早報名享有限時早鳥優惠價，活動詳情可至網址 https：／／bit.ly／2YeZ4fg 洽詢。

(中時 )