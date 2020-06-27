樹幹基部黃褐色和黑褐色的真菌，是林木罹患褐根病的明顯症狀。（金門縣林務所提供）

染病林木的殘根必需挖除，並以焚燒方式處理，避免疫病擴散。（金門縣林務所提供）

金門縣林務所在高坑噴藥，確保列管百年老樹的健康。（金門縣林務所提供）

無藥可根治的「樹癌」褐根病連年侵害金門林木，縣林務所3年來已移除277株，目前鎖定列管百年老樹加強防治，確保綠化金門70年，「海上公園」重要的自然資源。

林務所技佐曹立松說明，「褐根病」係由褐根病菌引起，好發於攝氏24度至32度的環境，一年除冬季外均可傳播。另環境水分缺乏、棲地覆土過高，或是砂質壤土的棲地，也有利疫病的發生。褐根病透過已染病林木的殘根，與健康林木發生接觸，使疫病傳播與擴散，造成根部、莖基部的韌皮部與形成層等輸導組織褐變與壞死，無法正常地傳輸與吸收水分與養分，除逐漸枯萎死亡外，也因根部與莖基部的腐朽，降低自身支撐能力，大幅增加傾倒風險，影響公共安全。

鐘立偉所長也指出，該所根據農委會林業試驗所、藥物毒物試驗所於2017年至2019年勘查報告，已掌握地區列管百年老樹及疫病好發區域，包括榕園（榕樹）、黃海路（台灣欒樹）、環島東路（樟樹）及環島南路（樟樹、鳳凰木）在內，平均每2個月巡視1次，勘查有無新增染病林木，或已染病林木是否疫情惡化。

針對染病初期的林木，藉由澆灌殺菌劑於林木根系表面及根域，抑制疫病惡化，另考量林木根系已逐漸受損，也在樹冠噴灑葉面肥，以促進林木養分吸收。至於染病中、後期林木，若評估有傾倒帶來公安之虞，則先移除染病樹冠、樹幹，並徹底移除土壤中的染病根系及樹頭，後續於土壤中埋設擋土板，阻隔染病區域與鄰近健康林木根系接觸機會。染病林木移除後，將以焚燒方式處理，避免疫病擴散。

同時，該所也針對褐根病好發於土壤環境不佳區域的特性，今年度開始在黃海路辦理棲地改善作業，並種植油菜花、波斯菊等綠肥植物，作為增加棲地土壤有機質含量之用。

鐘立偉強調，該所持續依據預防傳染、初期防治、生態撫育及環境友善等原則，辦理褐根病防治作業，以維護地區優質生態環境。民眾若發現疑似褐根病木，可撥打：082-352846通報處理。

(中時 )