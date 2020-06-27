反種族歧視聲浪在全球狂燒，不少美白產品受波及。繼嬌生（Johnson＆Johnson）宣布停售美白淡斑產品後，全球最大化妝品牌法國萊雅（L'Oreal）集團26日表示，旗下護膚產品中所有「美白」（White）相關字眼將全部刪除。

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，全美甚至全球都掀起一波反種族歧視浪潮，標榜皮膚白皙透亮的美白產品成為箭靶。

路透報導，萊雅、聯合利華是全球市占最高的兩大美白產品品牌，在亞洲、中東、非洲等地擁有廣大的市場，如今為避免陷入膚色爭議。聯合利華25日宣布，旗下保養品牌「Fair＆Lovely」將改名，拿掉其中「Fair」（白皙）字樣；萊雅於周五（26日）跟進，旗下護膚產品中所有「美白」（White）、「白皙」（Fair）、「明亮」（Light）等所有相關字詞全部刪除。

嬌生則在上周（19日）宣布，停售在亞洲和中東市場深受歡迎的美白乳液產品包括可伶可俐（Clean & Clear）、露得清等美白系列產品。

(中時電子報)