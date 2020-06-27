前市長韓國瑜月初遭罷免後，任內推動的「路平、燈亮、水溝通」，讓高雄部分道路的路面品質有所改善，代理市長楊明州曾被媒體問及是否會延續韓的清淤工作，僅表示這些每一任市長市政公事。但近來有民眾就在網路上貼出施工中照片，直指前副市長李四川不在了，就沒人管施工進度。

楊明州受訪曾表示，包括市區的側溝和郊區的排水道「清水溝」工作，「是歷任市長都在做的，政策延續的維護工作是最基本的」。

高雄橋頭地區路面施工照片。(圖/比特王 臉書粉專)

臉書粉專「比特王」昨在臉書貼文指出，「自從換了市府團隊，高雄的道路施工品質或是速度，就恢復正常了，想要高效率、想要路平，都是遙不可及的空想」。

並PO出一張高雄橋頭地區某個巷子的路面，「從端午節前些時間施工到現在，就丟在那邊擺爛到現在，代理市長說路平是基本，這就是你們基本的做事態度嗎？」，並感嘆「想念川伯了」。

照片也吸引8百多位網友留言，「只是換市長跟一級主管就變這樣，也太差勁了吧」、「真是超級無奈，路又難走了」、「高雄人敢做，就甘願受」、「93萬罷韓票有多少是真正住在高雄的？高雄未來怎麼樣他們根本就無感吧！」。

(中時電子報)