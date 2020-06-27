娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！「星爺」周星馳驚傳抵押約價值台幣42億「超級豪宅」換現金脫困，對此多年搭檔黃一山則坦言有可能；名媛胡嘉嘉驚傳不幸身亡，過去驚爆17歲愛女不雅裸照外流，居然是她「主動」提供給外人；歌手張清芳與富豪老公宋學仁無預警宣布離婚，名嘴許聖梅分析離婚主因是宋學仁「看不透徹」；「館長」陳之漢臉書放上女版的他和北韓領導人金正恩胞妹金與正照片，要大家投票「想被炸死還是揍扁」，未料引來北韓半官媒粉專嗆爆「很好笑嗎？」，中時電子報娛樂為您追下去。

「星爺」周星馳驚傳抵押約價值台幣42億「超級豪宅」換現金脫困，多年前常和星爺拍片的 「小龜」黃一山最近拍片回應此事，他表示認識的星爺平時就愛買房地產投資，若手上真的沒現金，「你叫他拿房產出來變現金是絕對有可能的」。

曾和李進良、陳俊生傳緋聞的名媛胡嘉嘉，昨(26日)驚傳她酒後返家不幸身亡，享年41歲，過去爭議話題不斷的她，驚爆去年17歲愛女遭無良廠商騙拍不雅裸照外流，事後她竟自認「主動」提供女兒激凸照供刊載，令外界難以置信。

歌手張清芳與富豪老公宋學仁結婚15年，兩人育有2子，不過日前卻無預警宣布離婚，據悉原因是「無法克服雙方差異性」，對此名嘴許聖梅在節目上分析兩人離婚主因，主要是宋學仁「看不透徹」。

近來又掀起變臉風潮，不少名人變成「女兒身」，「館長」陳之漢在臉書放上女版的他和北韓領導人金正恩的胞妹金與正照片，要大家投票「想被炸死還是揍扁」，未料卻引來北韓半官媒粉專不滿，發文嗆爆「很好笑嗎？」

(中時電子報)