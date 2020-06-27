口罩實名制自2月實施至第7期期間，據指揮中心數據顯示，有12萬人未領口罩，總計未領取金額約為465萬，這筆錢將入國庫，引發網友論戰，是把人民當盤子？直接入，好像怪怪的，但也有人指出，自己不去領怪誰，扣掉零零總總的費用後，是很想要最後那8元是嗎？

根據中央流行疫情指揮中心的統計數據，口罩實名制第一期到第七期，未領取口罩的人數共有12萬322人（成人和兒童口罩），總計未領取的金額共有465萬5180元，這些錢都會繳入國庫。

針對此事，PTT上網友戰翻，有人驚呼，「把人民當盤子？」、「都能捐了不能弄個補領鍵嗎」、「12萬盤子」、「這篇說的沒錯啊，這不是稅收也不是捐贈，可以直接進？」、「直接補國庫，好像哪裡怪怪的」。

但有網友爆氣直呼，「知道花錢去買，不知道要去領，是自己甘願擺爛」、「預購網頁就寫了不退費」、「自己不領叫做把人民當盤子的邏輯是啥？」、「45元扣掉30元匯費，再扣退貨運費7元，最後退8元給你？」、「現在領取天數長達14天欸」。

(中時電子報)