高雄市長補選，民進黨立委鄭運鵬預測，這次補選如果最後沒有變成「三國演義」般的選情，那他合理估計，前行政院副院長陳其邁的得票能拿到60萬以上就了不起了。

鄭運鵬在政論節目《鄭知道了》上表示，他自己合理判斷，陳其邁應該是60萬以上就了不起了。如果這次選舉沒有熱起來，沒有辦法變成三國演義，大家都要去投票，那他覺得有4成投票率就是最多了。

鄭運鵬接著表示，高雄確定投票人人口為220萬，那4成也差不多大概7、80萬票左右。大概就那樣的票數下去分，所以假設總得票有80萬票，陳其邁拿到其中60萬票就很了不起了。

鄭運鵬強調，陳其邁兩年前和前高雄市長韓國瑜競選拿到70幾萬票，如果陳其邁這次能拿到60萬票，就幾乎是兩年前願意投給陳其邁的票數出來八成，這票數很合理。雖然陳其邁目前看起來票數領先，但那個熱情不會很競爭，所以要要求投票率跟罷免投票率一樣，那是兩個不同的事情。

(中時電子報)