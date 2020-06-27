前行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，引發關注！國民黨陣營狂打陳其邁父親陳哲男涉及相關案件，民進黨黨部主委趙天麟批藍「能好好談談對高雄的擘畫與理想嗎？」他說，即便是重申愛情摩天輪或太平島挖石油，也比人身攻擊高明，高雄人值得更好的對待。對此，自由作家洛杉基怒批雙標到無下限，讓人瞠目結舌！

面對8月15日的高雄市長補選，趙天麟日前表示，民進黨高雄市黨部超前部署，推出最強陣容結合陳其邁原有的高雄各區組織專員納編入黨務系統，成為最強輔選戰隊。針對藍營狂打陳其邁父親陳哲男涉及相關案件，趙天麟也回嗆，國民黨看待高雄市長補選，真的只剩下人身攻擊、批評謾罵的負面選舉，而不願提出未來願景，還是根本無法提出？趙天麟說國民黨中常會時間還會在高雄開嗎？能好好談談對高雄的擘畫與理想嗎？

對此，洛杉基在臉書表示，過去兩年，綠營持續不斷攻擊韓國瑜是草包、綠市議員要求他下台時，怎麼就做不到「好好談對高雄的理想」，為何只會做人身攻擊？對於趙天麟言論，洛杉基批，這些政客的厚顏無恥，雙標到無下限，還真讓人瞠目結舌！

(中時電子報)