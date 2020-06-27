端午連假國道嚴重塞車，交通部長林佳龍卻只會要求民眾當個聰明的用路人。對此國民黨立委洪孟楷在臉書發文質疑，媒體早就報導飯店訂房率9成了 政府還不超前部署避免塞車？他更表示，追根究底，「忽視爆量、部會間多頭馬車、忽略未出國人潮」三大主因造成本次塞車惡夢，政府儘速宣導改善方案，避免接下來的收假車潮塞車再現。

洪孟楷說，在六月初疫情趨緩時，就有媒體報導花東等地區飯店回溫，訂房客數近八九成，訂房量等於交通量，還不論當天臨時起意的遊客，就應該超前部署來因應這些住客。然而國五的高乘載計畫？實際的應變方案有落實推動？總不能部長一句「趨吉避凶」就把責任推給民眾。

再者，洪孟楷指出，六月七日後，看到陳時中部長墾丁、台南、新竹、嘉義、南投等個知名景點跑透透，兩三個禮拜來一直出遊的新聞，當然也會激發民眾四天連假的出遊慾望，敢問交通部在這過程中有沒有跟衛福部溝通協調？還是各部會多頭馬車各玩各的？

最後，洪孟楷說，往年四天連假，桃園機場總是塞爆，但也適時地分散國內旅遊的壓力；但今年因為疫情關係無法出國，所以所有民眾都留在國內過節，連帶比往年多一兩成的人潮車潮，這也是為何以往不會那麼壅塞，但今年卻破紀錄車龍的原因之一。

洪孟楷表示，而再過一天，即開始要迎接準備遊玩回家的車潮，交通部的政策工具該使用就請負起責任，包括高乘載宣導、分流、指揮、甚至配合地方政府的替代道路方案等，請務必超前部署，塞在車陣中的不是笨蛋、是我們的國人，而聰明別反被聰明誤，別以為獲得817萬票就能永遠高高在上。

(中時 )