台灣民眾黨主席柯文哲27日到屏東東港東隆宮參拜，並陪黨籍崁頂鄉長候選人廖國富拜票，受到民眾熱烈歡迎。（潘建志攝）

台灣民眾黨主席柯文哲27日到屏東東港東隆宮參拜，並陪黨籍崁頂鄉長候選人廖國富拜票。（潘建志攝）

台灣民眾黨主席柯文哲27日到屏東東港東隆宮參拜，並陪黨籍崁頂鄉長候選人廖國富拜票。（潘建志攝）

台灣民眾黨主席柯文哲27日到屏東東港東隆宮參拜，並陪黨籍崁頂鄉長候選人廖國富拜票。被問到防疫普篩、同志公投等議題，柯的答案明顯往中間靠攏，稱讚台灣防疫做得不錯，並表示人權問題不能公投，似乎想要在未來高雄市長補選等選戰中，搶攻中間選票。

針對前新北市長朱立倫建議國民黨籍台北市議員應強力監督市政缺失，減輕高雄市長補選中民眾黨對藍營的衝擊，柯文哲說，不用朱來叮嚀，台北市議員就已經很認真在監督了，不管哪一黨或是無黨籍議員，問的東西都是有準備的，市府也會對議員建議很認真回應。

另外針對夫人陳佩琪在臉書上評批台灣不普篩一事，柯文哲反而稱讚台灣的防疫做得不錯。他說，防疫都是有科學根據的，盛行率低做出來陽性的百分比不高，反而容易造成解讀上困難。

他說，普篩做得少得病還是會有症狀，台灣雖然普篩做得少，確診案例不多，但實際數字不會差很多。他認為全世界疫情還在燒，我們應保持警戒，有風吹草動該注意就注意，但不用搞到大家精神緊張，要在防疫和經濟發展中取得平衡。

另外柯在臉書PO出2018年同志公投的議題，柯表示，台灣還不是民主化深刻的國家，公投過程中討論比投票結果重要，有些題目不適合公投，像同志議題就不適合投票，涉及人權價值不能用投票的多數決，難道51％反對，49％贊成，難道就能否絕掉同志人權嗎？

(中時 )