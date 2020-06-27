「港版國安法」有機會於明日起一連3日在北京舉行的全國人大常委會議中表決通過。將列席會議的港區人大代表、行政會議成員葉國謙指出，這次會議有「其他議程」，相信在委員長會議時會安排「港版國安法」的議程，他並估計在會議通過草案前，會先公開條文。

將於下午啟程前往北京準備列席會議的葉國謙早上出席電台節目時透露，有10名港區人大代表列席會議。他稱，由於以往每次會議只有2至3名港區代表獲准列席，但這次有10名代表可上京，他因而推斷會議將討論及表決「港版國安法」。

葉國謙坦言不知仍未公布草案具體條文的原因，但他個人期望及相信，草案條文很大可能在通過前公開，讓公眾知悉法例詳情。

葉國謙指出，國安立法是國家層面事宜，加上具迫切性，難作全面諮詢，而人大常委會在制定法律過程中已諮詢香港各界，雖然特區政府可收集意見，但無進行公開諮詢的角色，他認為港澳辦已聽取各方面意見。

另外，葉國謙批評美國以近乎恐嚇的方式阻止「港版國安法」立法，形容做法離譜。

(中時 )