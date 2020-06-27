端午節連續假期第3天，國道5號上午再度湧現北返車流，交通部高速公路局指出，車流預計塞到晚間11時舒緩，西部國道則是中午過後出現車潮，全台共有11條地雷路段，為保持國5主線順暢，會啟動更嚴格的匝道儀控。

高公局預估，今日國道全線將出現10處易壅塞路段，上午國1圓山至大華系統，行車時間是平日的4倍；中午過後北返車潮逐漸湧現，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統，除國5行車時間是平日的7倍，其餘路段行車時間約為平日的3至4倍。

高公局今日的管制措施，包括下午2時至晚間9時，於國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載，另封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國道3號西濱北向入口。

收費方面，凌晨0至5時全國道暫停收費，並實施單一費率（打75折，無每日20公里優惠里程），國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(中時 )