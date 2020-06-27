美國「佛洛伊德之死」事件引爆檯面下存在已久的種族歧視議題，種族歧視議題越演越烈，「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）成為最火標語，許多企業也主動表態支持。可口可樂（Coca-Cola）宣布將暫停原本在全球所有社交媒體所投放的企業廣告。

據《CNBC》報導，可口可樂宣布此舉將持續至少30日，並強調並不是加入官方抵制，只是「正在暫停」所有廣告。可口可樂執行長昆西（James Quincey）發出聲明，強調無法避談種族主義，「我們將花時間重新評估廣告政策是否需要修改，同時期望社交媒體合作夥伴能承擔更大的責任感和公開透明。」

報導指出，Levi's和Levi Strauss＆Co旗下的Dockers也宣布將暫停在臉書和IG投放廣告；好時（Hershey's）則表示即日起至今年年底，在臉書和IG上的廣告支出將減少1／3。

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(中時電子報)