高雄市前議長許崑源27日上午出殯，政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行。韓國瑜特地上台闡述許崑源一生貢獻及故事，國民黨主席江啟臣也率眾替許崑源骨灰覆上黨旗。前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、朱立倫及前立法院長王金平等人也到場致意。
而高雄市長補選將在一個多月後舉行，外界都關心在地大老，王金平的輔選動向，王今日受訪時回應表示，李眉蓁是很適合的人選，而是否會出面為她輔選，王金平神秘的表示，「身為黨員應該會吧」，並沒有把話說死。
(中時電子報)
高雄市前議長許崑源27日上午出殯，政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行。韓國瑜特地上台闡述許崑源一生貢獻及故事，國民黨主席江啟臣也率眾替許崑源骨灰覆上黨旗。前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、朱立倫及前立法院長王金平等人也到場致意。
而高雄市長補選將在一個多月後舉行，外界都關心在地大老，王金平的輔選動向，王今日受訪時回應表示，李眉蓁是很適合的人選，而是否會出面為她輔選，王金平神秘的表示，「身為黨員應該會吧」，並沒有把話說死。
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