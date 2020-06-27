去年國民隊奪下世界大賽冠軍的成員之一齊瑪曼(Ryan Zimmerman)是球隊精神領袖，不過由於疫情影響，他仍在猶豫是否要參加今年的比賽，這個決定其實攸關家人。

齊瑪曼被稱為「國民先生」，他是國民隊在2005年更名後的隊史第一位選秀球員，15年生涯都在國民度過，35歲的他承攬了隊史安打、全壘打、打點等多項紀錄，更在去年季後賽敲出2轟、7打點，幫助球隊拿下首冠，是球隊相當具有指標性的球員。

他在3月中疫情爆發後於《美聯社》固定寫專欄，這一期描述了他心中的猶豫，「我仍在考慮要不要參賽，這不僅是我的決定，也是我家人的決定。我有3周大的孩子，母親又患有多發性硬化症，且是高危險群，如果我參賽了，基本上整季都不能見到她。」

齊瑪曼他提到這沒有正確或錯誤的答案，只不過每個人選擇不同，「在一天結束後，球員喜歡在球場的感覺嗎？對我來說更重要的，是每天回家後感到放鬆，而且不會讓任何人陷入危險。」

齊瑪曼去年還有1800萬美金薪資，不過受傷痛影響，今年只簽下1年200萬美金的合約，由於疫情因素，若球員不參賽等於所有的薪資和球員福利都沒了，鑒於外界認為他若沒跟國民重新簽約，他寧願選擇退休，因此若他今年不打球，可能大聯盟生涯就到此為止。

(中時 )