Strength of schedule for the NBA restart: pic.twitter.com/uha6fDWNF4 — Jacob Goldstein (@JacobEGoldstein) June 26, 2020

隨著NBA官方公布詳細復賽賽程，NBA數據專家古德史坦也在27日算出，參加復賽22支球隊的賽程強度(SOS，Strength of Schedule)，結果熱火以正3.7高居第1，湖人則以正3.2高過快艇的正2.0，更誇張的是，鵜鶘竟是排在最後一位的負0.1！

攤開目前排在東區第4的熱火復賽賽程，分別對上鵜鶘、暴龍、塞爾提克、公鹿、太陽、溜馬、雷霆與溜馬，其中只有鵜鶘與太陽沒有排在分區前8之內，更跟彼此之間只有2場勝差的溜馬接連交手兩次，整個復賽賽程的對抗強度有夠硬。

至於西區龍頭湖人目前還領先快艇5.5場勝差，快艇想要追上湖人的難度很大，儘管從兩隊復賽賽程來看，湖人只有碰上1次並非排在分區前8球隊(國王)，快艇則是遭遇3次(鵜鶘、太陽與拓荒者)，湖人仍然很有機會以西區第1晉級。

不得不提的是鵜鶘的復賽賽程強度，竟然是22隊當中唯一出現負數的球隊，假如說聯盟在安排賽程時沒有偏心，恐怕很難說服任何人，畢竟不少球迷也想看到「爆鞋哥」錫安威廉森領軍鵜鶘，在季後賽首輪遭遇「小皇帝」詹姆斯的湖人戲碼。

(中時 )