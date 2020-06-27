福壽山農場茶園於雪山山脈及合歡山脈間，海拔約 2200至2600 公尺的高山環境。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽長春茶有「高山茶夢幻逸品」及「高山茶 LV」美稱，價位也是梨山高山茶的指標。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽長春茶採友善健康管理及草生栽培方式，每年僅在5、6月與9、10月間以人工採收春季及冬季兩期茶葉。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場茶園於雪山山脈及合歡山脈間，海拔約 2200至2600 公尺的高山環境。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

有「高山茶LV」美稱的福壽長春茶，今年4月萌芽期遭低溫霜害，雖啟動防霜風扇，但仍不敵瞬間低溫而減產2成。福壽農場長巫嘉昌表示，今年霜害後茶農緊急修護茶樹，增加茶樹營養吸收，加上後續天氣穩定，茶樹生長情形良好，茶葉厚實飽滿，今年春茶品質優良，一期茶開放預購登記。

梨山春茶今年4月中旬受霜害襲擊，嫩芽遭冰霜凍傷，整體茶區估減產6成，茶農哀鴻遍野。坐落向陽面的福壽山茶園也難逃霜害，巫嘉昌表示，早年清明後若遇寒害，曾經一夜之間茶園全毀，後來農場投入千萬建置防霜風扇，冷氣團來襲時，適時發揮作用，將損失降到最低。

福壽長春茶有「高山茶夢幻逸品」及「高山茶 LV」美稱，巫嘉昌表示，今年第一期茶已採摘及陸續包裝中，雖然今年因霜害減產2成及增加成本，但茶葉價格不會調漲。每罐茶葉皆貼有QR碼及防偽標籤，消費者可利用手觸感及目視確認標籤立體防偽標絲是否有浮凸觸感。

(中時 )