大陸網路近日瘋傳一份「離婚媽媽給普華永道高管的一封信」，舉發上海財經大學畢業生傅姓女子，明知丈夫阿明（化名）已婚有家庭，卻大搞婚外情，不僅邀丈夫到學校的空教室激戰，還傳訊挑逗「水多到淹死你」、「辣椒水還沒用過呢」等，致使夫妻反目成仇、3歲幼子失去父愛，而且毫無悔意屢次挑釁，這封信引發網友熱議。

2人對話相當露骨。（圖／翻攝自微博公眾號）

傅女刻意留下私人物品宣示主權。（圖／翻攝自微博公眾號）

該名失婚媽媽在信中透露，甫於上海財經大學畢業的傅女，2018年間因緣際會認識了前夫，當時年僅21歲，還在讀大三，卻居心叵測趁夜深人靜時，主動找前夫聊天表明愛意，勾引背叛家庭。她是某天下班去接前夫回家時，意外發現2人姦情。

據傅女與阿明的對話，傅女自承對性事的口味相當重，除了曾邀約人夫到學校的空教室激戰，還傳露骨鹹濕訊息「水多到淹死你」，甚至提議「辣椒水還沒用過呢」，尺度之開放令人咋舌。還常在同學面前炫耀人夫送的奢侈品，甚至刻意留下她的私人物品，向正宮宣示「主權」。

這名失婚媽媽撰文控訴，前夫在傅女的唆使下，想盡辦法與她離婚，不僅每天夜不歸營，就連自己發高燒病倒也不在意，讓她心如死灰，只好同意離婚。不料前夫還開口索討人民幣125萬元（約新台幣520萬元），逼她帶孩子離開上海。

她在撰文中元含淚請求：「我知道普華永道一向以誠信公正為信條，能進入貴司的都是德才兼備的優秀人才，而傅XX根本不配進入貴司工作。再次感謝您百忙之中撥冗閱讀，作為一個被傷害者，我一定要揭開傅XX醜惡嘴臉，免得讓她戴著文靜、單純的面具，影響貴司聲譽、戕害別的家庭，只有這樣我和我孩子揮之不去的傷痛才能得以慰藉」。

(中時電子報)