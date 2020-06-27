◎摘星山莊好嗨 百年荔枝摘回家

台中市定古蹟摘星山莊端午佳節熱鬧滾滾，「2020荔夏約定－樂來樂愛你」活動於26日9時30分至17時熱鬧展開，邀請潭子區大豐社區發展協會到場製作荔枝飲品與粽子；阿道夫薩克斯風樂團演奏及華山基金會潭子站公益市集也一同參與，邀民眾來體驗結合節慶、音樂、美食與公益的多元性藝文活動。

◎澎湖花火節 漫威英雄跨海站台

2020澎湖國際海上花火節將於7月6日璀璨綻放，今年最大的重頭戲首次結合漫威無人機燈光秀，主題「美麗海灣．曙光無限」，萬眾矚目嶄新登場，期待再創疫情過後觀光最高潮。

◎夜探宮保第 戲台前品茗百年風華

霧峰林家宮保第園區推出熱鬧滾滾的端午佳節活動，在6月26、27日各於10時30分、13時30分及15時30分舉辦「吟詩飄香慶端陽 香囊詩箋手作趣」系列活動，民眾可深入感受國定古蹟霧峰林家百年風華的文化底蘊，除聆聽園區導覽外，現場安排手作絹印香包、詩詞桌遊等活動，讓民眾節體驗傳統中華文化之美。

◎來台東看熱氣球 感受好星情

迎接後疫情時期暑假活動熱潮，台東縣政府將於7月11日至8月30日舉辦為期51天的台灣國際熱氣球嘉年華，及7場次的「最美星空音樂會」，讓來訪台東的遊客，從白天High到夜晚。

◎TJIMUR藝術生活節 連辦2周享國際級饗宴

今年邁入第3年、由蒂摩爾古薪舞集所主辦的「TJIMUR藝術生活節」，7月1日將在三地門鄉登場，雖因疫情導致國外藝術家無法入境，不過留台回不去的藝術創作者卻意外與在地藝術家組成黃金陣容，讓一連14天的活動宛如英國愛丁堡藝穗節，讓無法出國的民眾也能享有國際級藝術饗宴。

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(中時電子報)