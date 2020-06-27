孫安佐近來創業開手搖飲料飲料店，也當起YouTuber經營健身頻道，日前他發佈新影片標題寫下「直接操爆老媽，讓他累的（得）不要不要的」，合體狄鶯示範如何使用健身器材，也讓58歲的她火辣身材首次曝光，引起網友熱烈討論。

孫安佐與母親狄鶯前往健身房重訓。（影片／孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐表示母親狄鶯「平常會跑步，但重訓真的很少做」，因此撂下狠話今天要狠狠地操她一遍，重點就放在「肩膀、三角肌、胸大肌」三部分，當下讓狄鶯嚇得難以置信，而在一陣魔鬼訓練之後，狄鶯也氣喘吁吁表示真的不行了，事後也對著鏡頭表示：「千萬不要相信你的兒子，因為我們就會乖乖聽話，結果我被操得好累，真的很累」，對此孫安佐則不以為然表示：「還好吧，我今天做的動作應該沒有很多」。

不過多數網友則把焦點放在狄鶯火辣身材上，認為即便已經58歲依舊保養得宜，水蛇般的小蠻腰被譽為根本是少女身材，紛紛留言跟她討教保養祕訣。

(中時電子報)