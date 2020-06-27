參觀民眾需量測體溫。（趙雙傑攝）

大家開心和蔡英文和賴清德圖像合影留念。（趙雙傑攝）

總統府27日重新開放迎接民眾參觀，吸引許多民眾在府外排隊等候入場，因應防疫需求，本次參觀民眾需量測體溫，並簽名切結健康聲明書，且全程戴口罩。

(中時 )