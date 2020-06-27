總統府重新開放參觀 配合防疫須全程戴口罩 12:432020/06/27 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾在府外排隊等候入場。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 參觀民眾需量測體溫。（趙雙傑攝） 大家開心和蔡英文和賴清德圖像合影留念。（趙雙傑攝） 總統府27日重新開放迎接民眾參觀，吸引許多民眾在府外排隊等候入場，因應防疫需求，本次參觀民眾需量測體溫，並簽名切結健康聲明書，且全程戴口罩。 (中時 ) #防疫 #總統府 #開放 #戴口罩 #參觀 也許您會感興趣 生活熱門新聞 口罩趕緊戴起來！醫喊：日女染疫 端午這波來不及擋了 - 生活 71歲育達商職改名了！沒想到這些名人都讀這 - 生活 日女學生確診是「蓋牌」害的？ICU醫：這點要傷腦筋了 - 生活 日籍女大生染疫！高市府認了「87人隔離至7／4」 - 生活 櫻花妹接觸者全採陰有2個可能 醫：這結局皆大歡喜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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