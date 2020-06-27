統一集團首家以微型百貨為概念整合三大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit 建構全新生活體驗的「Simple-Fit」複合概念店，6月27日在台中盛大開幕。（馮惠宜攝）

迎接後疫情時代消費習慣改變，統一集團首整合四大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit、星巴克建構全新生活體驗的「Simple-Fit」複合概念店27日在台中盛大開幕，佔地近300坪的統一首家微型百貨概念店，旗下4品牌有各自的出入口，也互相連結，還選在台中超難停車的草悟道公益路商圈，統一集團公共事務室指稱，這是台中遊逛人潮最多的區域。

統一以「Simple-Fit」複合概念店，串飲食、運動與保健等服務，提供消費者「一站到位」的全方位服務，打出商品多元，一次購足，營造出地區型微百貨特色。其中7-ELEVEN店內設有Simple-Fit商品專區，商品外包裝貼有易辨識的Simple-Fit標章，同時，另有博客來專區、CITY PRIMA及烘焙專區，呈現「生活Simple Fit你我」的全新生活提案。

而康是美也有Simple- Fit主題專區，主打順暢系、高纖維、代謝系3大功能，現場有專業藥師可諮詢，提供不同需求的消費者進行體內環保、運動前後補給健康食品的建議。並引進眾多知名彩妝品牌、內衣專櫃以及時時尚的香水體驗區。

位於二樓BEING fit精緻的運動空間，採單次計費，設有重訓、有氧器材，自由重量訓練區、多功能團班訓練區及淋浴間，鎖定都會男女便利運動的需求。緊鄰在旁的星巴克門市，則提供消費者餐飲、休憩的需求。

(中時 )