高雄市長補選，資深媒體人黃創下看好前行政院副院長陳其邁將當選高雄市長，更表示，這場選戰是第二名之爭，因為這個第二名攸關國民黨主席江啟臣和台北市長柯文哲未來政治生命的生死。

黃創夏在政論節目《鄭知道了》上表示，現在這場選戰，陳其邁繼續走下去就好了。可是這就像一個冷氣的廣告「師父，他們在爭什麼」？「他們在爭第二名」。因為第一名早就決定了。

黃創夏接著表示，不過這個第二名可是關係到江啟臣和柯文哲未來政治生命的生死，所以這才很重要。只要高雄市議員吳益政是第三名，就代表柯文哲的能量無法分給別人，那柯文哲的總統之路就沒有機會了。

黃創下指出，另外一個就是江啟臣了。面對罷韓成功，江啟臣到現在為止可認為，那是韓國瑜自己的事情，所以不用寫檢討報告，不用辭黨主席。但要是同黨高雄市議員李眉蓁選舉結果為第三名，連吳益政都輸，那江啟臣要不要辭黨主席？8月15日那天恐怕是要請辭，這才是國民黨最悲哀的事。

(中時電子報)