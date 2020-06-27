川普政府近來在香港議題動作頻頻，美媒報導，北京警告若華府越過陸方紅線，可能會危及美陸第一階段協議採購農產品的承諾。

美國參議院周四通過《香港自治法》，將矛頭指向損害香港自治的大陸官員，並連帶制裁與相關官員交易的國際銀行；接著美國國務卿蓬佩奧周五 （26 日） 宣布，對損害香港自治、人權與基本自由的大陸官員施加簽證限制措施。

對此，大陸駐美大使館發表聲明，堅決反對美方的錯誤做法，並表示將採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

華爾街日報報導，北京方面已悄悄向美方傳達一個訊息，亦即川普政府近期在陸方視為紅線的問題上施壓，可能會危及美陸第一階段協議的農產品採購承諾。

大陸不只指責美方干預香港事務，中央外事委員會辦公室主任楊潔篪上周與蓬佩奧會晤時，對川普政府簽署《維吾爾人權政策法案》也表達「強烈不滿」。

知情人士透露，儘管楊潔篪重申北京履行美陸首階段貿易協議承諾，也強調雙方必須合作，這句話意味美方應避免過度干預，不該跨越紅線，但蓬佩奧並未做出任何讓步。

(中時電子報)