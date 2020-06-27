受新冠肺炎影響，封閉數月的歐盟宣布，將在7月重開邊境，但首波名單曝光，裡面卻沒有台灣，引起網友熱議，收了口罩就翻臉不認人，台灣還蠻悲哀的，做再好都沒人鳥，不過，有大陸卻沒台灣，是什麼意思？

歐盟將在7月1日重新開放邊境，首波開放名單曝光，澳洲、加拿大、喬治亞、日本、摩洛哥、南韓、泰國等15個國家都列在其中，且基於互惠原則，歐盟也對大陸開放，但在此次的名單中卻沒有包括台灣。

消息曝光後，立刻在PTT上引起討論，「收我們一堆口罩，結果翻臉不認人」、「 台灣蠻悲哀的，做的再好一樣沒人鳥」、「為什麼就缺台灣?」、「大陸跟台灣不同步，什麼意思？」、、「集體練蠱，GoodJob」、「又排擠我們？」、「歐盟眼中，美國跟台灣一樣嚴重」。

台灣外交部指出，歐盟考量納入開放名單的指標，包括當地疫情發展、公衛評估及是否與歐盟採取相對應的互惠開放措施等，但由於歐洲疫情仍未穩定，外交部已將相關資訊交給中央流行疫情指揮中心參考。

(中時電子報)