侯友宜慰問水域駐點的民間救難團體。（王揚傑攝）

新北市水域遼闊，每逢假日期間戲水民眾眾多，目前正值端午連假，大批遊客出遊，新北市近日已連續發生數起溺水意外，新北市長侯友宜今（27）日上午特別到烏來區紅河谷視察水域安全措施，並慰問駐點的民間救難團體。

侯友宜表示，今天特別來看烏來的紅河谷，因為上次有個小朋友在這個地方差點溺斃，還好救回來了，提醒大家，到風景地區來戲水的民眾，一定要特別注意。

侯友宜強調，這幾天北部的風景區人潮一定會比前兩天還多，因為北上準備回家的民眾越來越多，他們出遊的選擇點前幾天在南部、中部，這幾天一定會回到北部，已要求各區的區長，不但水域的安全做好，各風景區的防疫也要做到位，環境衛生更要做好，車潮、人流的管控也把它做好。

侯友宜指出，我們知道民眾的預期心理，認為疫情已大幅舒緩，在防疫上會比較掉以輕心，所以要求各區及各風景區，還是不斷進行宣導，除了商家公共衛生要不斷的清掃，更重要提醒民眾要適當的保持社交距離，如果沒有辦法保持社交距離，人潮多尤其封閉型空間，原則一定要把口罩戴上來。

(中時 )